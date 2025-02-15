Макрон созывает экстренный саммит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже.

Глава МИД Польши ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.

«Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж», – сказал Сикорский.

Глава МИД Польши заметил, что метод работы Трампа «русские называют «разведка боем».

«Вы давите и смотрите, что происходит, а потом меняете позицию. ... И мы должны ответить», – сказал польский министр.

Двое европейских чиновников рассказали, что парижская встреча состоится в понедельник. Пока непонятно, будут ли на встрече присутствовать все лидеры ЕС, или только небольшая группа стран, а также будут ли приглашены другие европейские лидеры, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который вместе с Сикорским участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, не подтвердил и не опроверг информацию об экстренном саммите. Позже Сикорский сообщил, что в понедельник по приглашению Макрона на встречу отправится премьер-министр Польши Дональд Туск.