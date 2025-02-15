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Госсекретарь США позвонил Лаврову

22:50 417

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским госсекретарем Марко Рубио. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, передает МИД РФ.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран», - сказали в министерстве.

Подробностей пока нет, подтверждения американской стороны тоже.

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