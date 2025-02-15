Госсекретарь США позвонил Лаврову
22:50 417
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским госсекретарем Марко Рубио. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, передает МИД РФ.
«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран», - сказали в министерстве.
Подробностей пока нет, подтверждения американской стороны тоже.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!