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ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы»

22:53 195

Израильские ВВС нанесли точечный удар по командиру воздушного подразделения движения «Хезболла» на юге Ливана за запуск беспилотников по израильской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Террорист, занимавший ключевую позицию, подвергся атаке после того, как в течение последних нескольких недель неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и руководил запусками беспилотных летательных аппаратов в сторону территории Израиля», - говорится в заявлении.

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