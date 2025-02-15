ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы»
Израильские ВВС нанесли точечный удар по командиру воздушного подразделения движения «Хезболла» на юге Ливана за запуск беспилотников по израильской территории.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Террорист, занимавший ключевую позицию, подвергся атаке после того, как в течение последних нескольких недель неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и руководил запусками беспилотных летательных аппаратов в сторону территории Израиля», - говорится в заявлении.