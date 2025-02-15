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Народ Сирии решит, дружить или не дружить с Россией

15 февраля 2025, 23:12 939

Решение о пересмотре отношений Сирии с Россией будет принимать сирийский народ.

Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани

«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», - сказал он, отвечая на вопрос о будущем российских военных баз в Сирии и отношениях между странами.

Во вторник президент России Владимир Путин позвонил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа, обсудили возможность пересмотра соглашений, заключенных Москвой с прежними властями в Дамаске.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.

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