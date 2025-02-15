Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже

Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году ожидали с особым нетерпением: резонно предполагалось, что на ней новая американская администрация изложит свое представление о том, каким образом будет покончено с российско-украинской войной. Тем более, что Дональд Трамп так настойчиво обещал это сделать в скорейшие сроки. Да и глава Госдепа Марко Рубио заявлял, что тема войны будет центральной в Мюнхене. Однако, как известно, основное выступление от США делал вице-президент Джей Ди Вэнс и в нем он не только ничего не говорил о войне в Европе, но и в принципе не коснулся темы международной безопасности, сосредоточившись на критике европейской демократии. Сказать, что это обескуражило присутствующих, значит, не сказать ничего.

Зато о войне много, подробно и убедительно говорил президент Зеленский, перечисляя угрозы, которые нависли над Европой. Он рассказал, что перед Мюнхенской конференцией российский "шахед" ударил по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции, которое удерживает от распространения радиоактивную пыль и изолирует зону взрыва, случившегося в 1986 году. Европейцам не нужно напоминать, что такое Чернобыль. Зеленский рассказал, что в этом году Россия планирует создать пятнадцать новых дивизий, общая численность солдат в которых составит 150 тысяч человек – «больше, чем национальные армии большинства европейских стран». Летом российские войска будут проводить большие учения в Беларуси. Зеленский напомнил, что именно под видом учений прошло накопление сил для броска в Украину. Беларусь граничит и с тремя странами НАТО. «И если Россия начнет операцию под фальшивым флагом или просто без знаков различия со стороны Беларуси, например, как Крым был захвачен в 2014 году, - как быстро союзники отреагируют? И будут ли они отвечать вообще?». И тут Зеленский напрямую сослался на выступление Вэнса: «Вчера тут, в Мюнхене, вице-президент США четко дал понять: десятилетия старых отношений между Европой и Америкой заканчиваются. Отныне все будет иначе, и Европе нужно к этому приспособиться».

Президент Украины открытым текстом подвергает сомнению готовность Соединенных Штатов выполнить свой союзный долг и в рамках пятой статьи Устава НАТО выступить с военной поддержкой своих младших партнеров в Европе. В Европе и сами сомневаются, а после выступления вице-президента США получили еще больше оснований допускать, что в случае серьезной опасности могут остаться один на один с агрессором. Собственные аналитические и разведывательные службы европейских стран не перестают бить тревогу. Опубликованные на днях выводы разведки Дании говорят об усиленном наращивании военной мощи России с целью ведения войны против НАТО. Разноуровневое сотрудничество с Ираном, Китаем и КНДР позволяет ей ускорить этот процесс. Со временем угроза военного столкновения с НАТО будет только нарастать. Если Вооруженные силы РФ высвободятся после остановки боевых действий в Украине, они уже спустя полгода будут в состоянии вести локальную войну против одной из соседних стран (Армения? Казахстан?). Через два года ее военный потенциал позволит начать региональную войну против нескольких стран НАТО, например, в регионе Балтийского моря. Через пять лет она будет готова к крупномасштабной войне на всем европейском континенте, при условии неучастия в боевых действиях Соединенных Штатов.