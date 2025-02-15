Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок

Об этом Келлог сказал во время обсуждения плана по миру в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.

«Как по мне, это должны быть и территориальные уступки. И не только территориальные, может быть отказ использования вооруженных сил в будущем, и, возможно, уменьшение количества личного состава», - отметил Келлог.

Он также подчеркнул, что сейчас появились альянсы России с Ираном, с КНДР, Китаем, чего не было раньше, еще несколько лет назад: «Я считаю, что очень важно, чтобы эти альянсы не формировались».

Спецпредставитель Трампа в ответ на вопрос, чего именно желает Вашингтон: завершения или победы в войне, заявил, что Украина смело боролась, но война против России не завершится победой, как во Второй мировой.

«Я думаю вопрос в том, что такое победить в войне. Давайте будем честны, вы (украинцы) пошли на чрезвычайные жертвы, Украина очень смело боролась. Я был достаточно далеко на Востоке, видел Изюм и подобные места. Первое, что нужно сделать, - остановить кровотечение. А дальше уже лечить раны... Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны с подписанием мирного договора, этого, видимо, не произойдет», - заявил Келлог.

Спецпредставитель добавил, что ситуацию необходимо оценивать с позиции долгосрочных перспектив: «…Мы должны остановить российскую агрессию. Но о деталях надо говорить, их нужно разработать, это будет сделано, и один из людей, который должен это сделать, - президент Зеленский», - заявил он, добавив, что Зеленскому придется говорить с Путиным.

Говоря о санкциях против России, Келлог сказал, что они на уровне шести из десяти: «Сейчас большинство стран имеют санкции против РФ, но больше всего по ней бьют санкции по нефтепродуктам. И они продают их через теневой флот. Большая часть работает на Балтийском море, и мы должны предусмотреть какой-то план. Сейчас по шкале от 1 до 10, то санкции на уровне 6, но реализация - на 3. Поэтому надо иметь такие санкции, которые бьют по экономике».

Келлог напомнил, что в прошлом мощные экономические санкции были введены Соединенными Штатами против Ирана: «Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно эту страну «сломили».

По его словам, опираясь на опыт с Ираном, можно рассматривать влияние на Россию. Она готова терять сотни тысяч военных «как под Сталинградом», но уже привлекает северокорейцев. И это показывает, что они платят свою цену.

«…Должен быть комплексный план, который предусматривает, чтобы давление оставалось на Россию и было всеобъемлющим. Это может касаться и КНДР, такие вещи не забываем также», - добавил представитель Трампа.