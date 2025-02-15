Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии

От Украины не будет переговорщиков в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России.

«Президент Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на переговорном столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам», – сказал Подоляк.

По его словам, Россия не хочет переговоров, РФ хочет формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей: «Первое – это оперативная пауза, чтобы доапгрейдить свою армию. Второе – для того, чтобы повысить ультимативные требования. И третье – чтобы проспекулировать на теме санкций».

Между тем журналистка FoxNews Нана Саджая со ссылкой на украинского чиновника заявила, что Украину не информировали об американо-российских переговорах в Саудовской Аравии и не приглашали на них.

Ранее Politico сообщило, что команда Трампа уже на пути в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по завершению войны в Украине.