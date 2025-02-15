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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Сириец напал на прохожих в Австрии: погиб подросток

00:30 479

В австрийском городе Филлах 23-летний гражданин Сирии набросился с ножом на прохожих. Об этом пишет местная газета Kurier.

В результате нападения четыре человека получили ранения, 14-летний подросток не выжил, говорится в публикации. 42-летний сирийский работник службы доставки еды быстро отреагировал, сбил преступника на своем автомобиле. После этого нападавшего арестовали, силовые структуры выясняют его мотивы.

После происшествия в городе провели полицейскую операцию с привлечением вертолетов, правоохранительные органы искали возможных сообщников задержанного.

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