Сириец напал на прохожих в Австрии: погиб подросток

В австрийском городе Филлах 23-летний гражданин Сирии набросился с ножом на прохожих. Об этом пишет местная газета Kurier.

В результате нападения четыре человека получили ранения, 14-летний подросток не выжил, говорится в публикации. 42-летний сирийский работник службы доставки еды быстро отреагировал, сбил преступника на своем автомобиле. После этого нападавшего арестовали, силовые структуры выясняют его мотивы.

После происшествия в городе провели полицейскую операцию с привлечением вертолетов, правоохранительные органы искали возможных сообщников задержанного.