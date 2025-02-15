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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

беседы Эйнуллы Фатуллаева
Отдел информации
00:35 1014

Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского движения, Герой Украины, известный советский диссидент, полпред президента Украины по Крыму ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

М.Джемилев поделился своим видением относительно причин трансформации неосоветского режима, перспектив нынешней российской власти и угроз Украине. Как закончится война? И что нужно предпринять для освобождения Крыма? Вернется ли Джемилев в Крым, и почему Путин закрыл въезд лидеру крымских татар на родину. Политический лидер также рассказал о своей беседе с Путиным. Что предлагал российский президент Джемилеву?

Лидер крымскотатарского движения также рассказал о военно-политической поддержке, которую Турция оказывала Украине.

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