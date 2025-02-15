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МИД Азербайджана: Абхазия – это Грузия

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Азербайджан не признает так называемые «внеочередные президентские выборы», проведенные в Абхазском регионе Грузии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Азербайджанская Республика вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает проведенные 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии так называемые внеочередные президентские выборы, а также их итоги. Азербайджан выступает за мирное решение абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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