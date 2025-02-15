USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Сирийские спецслужбы арестовали одного из главарей «Исламского государства»

01:14 628

Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей «Исламского государства», известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.

Об этом сообщили агентству SANA источники в спецслужбе.

По их информации, аль-Ираки был в том числе ответственен за подготовку террористических атак. Кроме того, он был одним из организаторов предотвращенного силами безопасности новых властей Сирии взрыва в шиитской мечети Сеида-Зейнаб на юге Дамаска.

Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа
Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа обновлено 00:57
00:57 3671
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже главная тема
15 февраля 2025, 23:16 2962
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
15 февраля 2025, 11:37 5851
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
00:25 1711
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине обновлено 00:05
00:05 4932
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
15 февраля 2025, 23:50 2537
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты горячая тема
15 февраля 2025, 19:33 4143
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
15 февраля 2025, 03:51 7469
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
15 февраля 2025, 21:12 4105
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
15 февраля 2025, 20:23 4228
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
15 февраля 2025, 16:14 6731

ЭТО ВАЖНО

Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа
Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа обновлено 00:57
00:57 3671
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже главная тема
15 февраля 2025, 23:16 2962
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
15 февраля 2025, 11:37 5851
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
00:25 1711
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине обновлено 00:05
00:05 4932
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
15 февраля 2025, 23:50 2537
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты горячая тема
15 февраля 2025, 19:33 4143
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
15 февраля 2025, 03:51 7469
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
15 февраля 2025, 21:12 4105
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
15 февраля 2025, 20:23 4228
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
15 февраля 2025, 16:14 6731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться