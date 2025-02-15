Сирийские спецслужбы арестовали одного из главарей «Исламского государства»
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Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей «Исламского государства», известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.
Об этом сообщили агентству SANA источники в спецслужбе.
По их информации, аль-Ираки был в том числе ответственен за подготовку террористических атак. Кроме того, он был одним из организаторов предотвращенного силами безопасности новых властей Сирии взрыва в шиитской мечети Сеида-Зейнаб на юге Дамаска.
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