Сирийские спецслужбы арестовали одного из главарей «Исламского государства»

Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей «Исламского государства», известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.

Об этом сообщили агентству SANA источники в спецслужбе.

По их информации, аль-Ираки был в том числе ответственен за подготовку террористических атак. Кроме того, он был одним из организаторов предотвращенного силами безопасности новых властей Сирии взрыва в шиитской мечети Сеида-Зейнаб на юге Дамаска.