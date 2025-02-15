80-й день протестов в Грузии: требования все те же

Протестные шествия прошли в Тбилиси и Батуми. К организации акции были подключены различные неправительственные организации и гражданские движения, передают грузинские СМИ.

В Тбилиси в 80-й, юбилейный день протестов участники прошли маршем от площади Европы к парламенту и запустили в небо фонарики.

Главные требования участников – новые парламентские выборы и освобождение 49 демонстрантов, задержанных по уголовным делам.

В Батуми граждане собрались у колоннад и направились к зданию Конституционного суда