80-й день протестов в Грузии: требования все те же
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Протестные шествия прошли в Тбилиси и Батуми. К организации акции были подключены различные неправительственные организации и гражданские движения, передают грузинские СМИ.
В Тбилиси в 80-й, юбилейный день протестов участники прошли маршем от площади Европы к парламенту и запустили в небо фонарики.
Главные требования участников – новые парламентские выборы и освобождение 49 демонстрантов, задержанных по уголовным делам.
В Батуми граждане собрались у колоннад и направились к зданию Конституционного суда
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