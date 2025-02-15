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Украина начала работу с командой Трампа

заявил Зеленский
02:05 519

Украинская сторона начала работу с командой президента США Дональда Трампа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы начали работу с командой президента Трампа и уже чувствуем, что успех возможен. Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, которая способна не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны», - передает РБК-Украина слова главы государства.

Зеленский рассказал, что накануне Мюнхенской конференции у него был хороший разговор Трампом, а также содержательная встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио. Также президент отметил, уже скоро украинская сторона ожидает визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога в Киев.

«Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались. Были хорошие встречи с сенаторами США и членами Палаты представителей», - сообщил Зеленский.

«…Настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность. Спасибо, Америка», - заявил глава украинского государства.

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