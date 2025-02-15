Фидан встретился с Ермаком и Умеровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр [Хакан Фидан] в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым», – говорится в сообщении МИД в соцсети Х.

Детали встреч не приводятся.