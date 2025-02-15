Украинцы заявили о «самом тяжелом дне на фронте»

По данным аналитического проекта DeepState, 15 февраля на фронте «был самый тяжелый день» в 2025 году.

«На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году – с начала суток 250 боевых столкновений. Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло не менее 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага», - отмечают аналитики проекта.

Основная активизация россиян была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.