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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Украинцы заявили о «самом тяжелом дне на фронте»

02:39 478

По данным аналитического проекта DeepState, 15 февраля на фронте «был самый тяжелый день» в 2025 году.

«На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году – с начала суток 250 боевых столкновений. Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло не менее 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага», - отмечают аналитики проекта.

Основная активизация россиян была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.

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