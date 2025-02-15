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Лидер немецкой партии хочет «очень хорошие отношения» с Россией

10:17 1157

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что партия стремится «установить очень хорошие отношения с Россией».

По ее словам, партия хочет установить хорошие отношения «не только с европейскими соседями, но и с крупными державами, к которым относится Россия». По ее словам, Германия «больше не может составлять конкуренцию другим государствам».

«Что мы хотим, так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире», — добавила Вайдель.

Ранее Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — заверила она.

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