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США гарантировали Украине переговоры с Россией

10:32 1165

Госсекретарь США Марко Рубио гарантировал, что у Украины есть место за столом переговоров с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Рубио сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен удерживать Украину от переговоров и что «было бы глупо делать это».

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что от Украины не будет переговорщиков в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России.

«Президент Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на переговорном столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам», – сказал Подоляк.

По его словам, Россия не хочет переговоров, РФ хочет формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей: «Первое – это оперативная пауза, чтобы доапгрейдить свою армию. Второе – для того, чтобы повысить ультимативные требования. И третье – чтобы проспекулировать на теме санкций».

Между тем журналистка FoxNews Нана Саджая со ссылкой на украинского чиновника заявила, что Украину не информировали об американо-российских переговорах в Саудовской Аравии и не приглашали на них.

Ранее Politico сообщило, что команда Трампа уже на пути в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по завершению войны в Украине.

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