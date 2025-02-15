Суд разблокировал шекели Абрамовича после прихода Трампа

Смена политики президента США Дональда Трампа может ослабить санкции в отношении богатых россиян. Небольшое послабление санкций получил российский олигарх Роман Абрамович. Судья окружного суда Тель-Авива Ярден Серосси обязал банк «Мизрахи Тевахот» перевести 8 млн шекелей с его счета в пользу израильской гуманитарной организации ZAKA. Судья принял такое решение, несмотря на первоначальный отказ банка из-за санкций ЕС и Великобритании против Абрамовича, пишет Jerusalem Post.

Дело привлекло внимание, поскольку противоречило позиции генпрокурора Израиля Гали Бахарав-Миара, которая сочла первоначальный отказ банка обоснованным. Судья Серосси также раскритиковала банк за то, что он провел расследование в отношении Абрамовича, и обязала его покрыть судебные издержки — 15 000 шекелей.

Адвокат Абрамовича Шмулик Кассуто сказал: «Мы благодарим суд за решение, позволившее господину Абрамовичу пожертвовать 8 млн шекелей организации ZAKA». По его словам, целью иска была возможность ZAKA продолжить свою святую работу на благо израильского народа, и стоит сделать исключение, так как деньги идут на благородное дело.

Ранее банк считал, что счет Абрамовича должен оставаться замороженным. Судья отметил, что перевод средств происходил между банковскими счетами в Израиле: «Разумно ли, если банк применяет европейские санкции, которые не действуют в Израиле? Особенно если это пожертвование благотворительной организации, которая помогает Израилю в трудные времена. Отказ банка является необоснованным».

В пользу российских олигархов пошли дела и в США. Президент Дональд Трамп на этой неделе закрыл рабочую группу KleptoCapture и Инициативу по возвращению активов клептократов (KARI), которая была создана для выявления активов российских олигархов в 2022 году.

Ресурсы будут перенаправлены на борьбу с наркокартелями и международными бандами из-за смены приоритетов прокуроров и Минюста. Расформирование рабочей группы KleptoCapture вызвало вопросы о конфискации яхт и самолетов россиян, включая двух задержанных самолетов Абрамовича стоимостью около $300 млн.

В США же наибольшее внимание вызывают уже арестованные яхты, которые задерживались в разных странах и перегонялись в Америку. Среди них: лодка Amadea длиной 106 метров и стоимостью около $325 млн миллиардера Сулеймана Керимова, 77-метровая яхта Tango Виктора Вексельберга. Еще две яхты - Crescent и Madame Gu - не могут покидать иностранные порты. США до сих пор не выставили на аукцион ни одну из конфискованных яхт. В результате попавшие под санкции олигархи могут их вернуть.