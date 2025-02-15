Украина в шоке от требований Трампа

Киев был шокирован масштабом требований США по полезным ископаемым Украины, пишет Washington Post, добавляя, что эти предложения украинскими властями были отвергнуты.

Один из украинских чиновников сказал изданию, что был «ошеломлен масштабом требований администрации Трампа».

«Он сравнил это с тем, как европейцы делили африканские колонии в 18 веке, и сказал, что это также может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет подписано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать», - сказал украинский представитель.

Еще один украинский чиновник сказал, что США добиваются установления контроля над редкими металлами и материалами - такими как литий, графит и уран.

Однако, судя по публикации, главной претензией Киева стали не эти требования, а то, что соглашение не содержало никаких гарантий безопасности. И теперь украинские власти собираются внести встречные предложения для Вашингтона.

«Украинские чиновники разрабатывают контрпредложение, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США для Украины», - сообщили Washington Post источники, знакомые с переговорами.

Один из украинских чиновников сообщил, что предложение по минеральным ресурсам поступило в Киев за четыре часа до встречи с Зеленским министра финансов США Бессента. На встрече министр финансов «настаивал» на немедленном подписании, но Зеленский отказался. Газета пишет, что сам он имел лишь «несколько минут», чтобы ознакомиться с договором.

На встречах в Мюнхене Украина заявила администрации Трампа, что не может юридически передать ресурсы на предложенных условиях, но изучает альтернативы.

Высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что руководство страны готово пойти практически на все, чтобы сохранить поддержку США, в том числе «на массовую поставку украинских яиц».

«В стране избыток яиц, и руководство страны осведомлено о стремительном росте их стоимости в Соединенных Штатах», - заявил собеседник.