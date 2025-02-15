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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Палестинцы воюют в Греции с израильскими туристами

11:30 729

Израильская пара, отдыхающая в Греции, подверглась жестокому нападению в Афинах. Они поужинали в ресторане в фешенебельном квартале Эрму в центре города и, возвращаясь в гостиницу, громко разговаривали на иврите. Об этом рассказал в интервью изданию MAKO еще один израильтянин, находившийся в ресторане.

По его словам, трое людей арабской внешности проходили рядом и услышали возгласы на иврите. Они тут же подскочили, достали нож и напали на израильтян. Пострадавшие попали в больницу с ножевыми ранениями.

Свидетель рассказал, что полицейским удалось схватить только одного из нападавших. На месте был большой переполох, и двум преступникам удалось скрыться.

Очевидец нападения рассказал, что у него еще остался один день до возвращения домой, но он теперь боится гулять по Афинам - городу, который «раньше был безопасным». Он сообщил также, что ему звонил израильский консул и сказал, что они в курсе произошедшего.

По информации агентства Ynet, задержанный нападавший - мигрант из сектора Газа.

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