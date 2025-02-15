USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Переговоры по Украине вот-вот начнутся

11:47 650

Соединенные Штаты и Россия якобы готовят встречу в Саудовской Аравии в ближайшие дни для переговоров по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из членов Конгресса и анонимного собеседника, проинформированного о подготовке встречи.

По словам этих источников, американские и российские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии «в ближайшие дни» для начала переговоров по завершению российско-украинской войны. В Госдепе США пока не предоставили комментариев по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что, хотя в ближайшие дни должен посетить Саудовскую Аравию в рамках серии других встреч на Ближнем Востоке, никаких встреч с представителями России или США в рамках этих визитов не предусмотрено.

Украина в шоке от требований Трампа
Украина в шоке от требований Трампа
11:12 2382
Суд разблокировал шекели Абрамовича после прихода Трампа
Суд разблокировал шекели Абрамовича после прихода Трампа
10:48 1530
Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа
Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа обновлено 00:57
00:57 8065
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже главная тема
15 февраля 2025, 23:16 6343
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
15 февраля 2025, 11:37 7159
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
00:25 4745
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине обновлено 00:05
00:05 6839
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
15 февраля 2025, 23:50 5946
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты горячая тема
15 февраля 2025, 19:33 5587
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
15 февраля 2025, 03:51 8205
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
15 февраля 2025, 21:12 5248

ЭТО ВАЖНО

Украина в шоке от требований Трампа
Украина в шоке от требований Трампа
11:12 2382
Суд разблокировал шекели Абрамовича после прихода Трампа
Суд разблокировал шекели Абрамовича после прихода Трампа
10:48 1530
Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа
Госсекретарь США позвонил Лаврову: версии МИД России и Госдепа обновлено 00:57
00:57 8065
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже главная тема
15 февраля 2025, 23:16 6343
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
15 февраля 2025, 11:37 7159
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
Переговорщиков Украины не будет в Саудовской Аравии
00:25 4745
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
Люди Трампа отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине обновлено 00:05
00:05 6839
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
Спецпредставитель Трампа: От России могут потребовать территориальных уступок
15 февраля 2025, 23:50 5946
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты горячая тема
15 февраля 2025, 19:33 5587
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
15 февраля 2025, 03:51 8205
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
15 февраля 2025, 21:12 5248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться