Переговоры по Украине вот-вот начнутся

Соединенные Штаты и Россия якобы готовят встречу в Саудовской Аравии в ближайшие дни для переговоров по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из членов Конгресса и анонимного собеседника, проинформированного о подготовке встречи.

По словам этих источников, американские и российские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии «в ближайшие дни» для начала переговоров по завершению российско-украинской войны. В Госдепе США пока не предоставили комментариев по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что, хотя в ближайшие дни должен посетить Саудовскую Аравию в рамках серии других встреч на Ближнем Востоке, никаких встреч с представителями России или США в рамках этих визитов не предусмотрено.