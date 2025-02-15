Покушение на экс-начальника полиции в Ингушетии

В Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника полиции города Карабулак.

Нападение произошло вечером 15 февраля в Сунженском районе региона. В тот момент Илез Нальгиев направлялся с охранником к своему автомобилю.

Когда он прошёл мимо припаркованной поблизости «Лады», из машины вышел неизвестный в маске — в руках он держал пистолет с глушителем. Нальгиева от гибели спасло чудо: у киллера заклинил затвор. После неудачного покушения убийца сел в «Ладу», где его ждали сообщники — позже они сожгли машину.

Нальгиев получил ранение, сейчас он находится в больнице. Правоохранительные органы разыскивают преступников.