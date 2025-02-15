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Вице-президент США встретился с лидером немецких националистов

12:00 353

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился в Германии с лидером ультраправой «Альтернативы для Германии» Алисой Вайдель.

Как пишет газета Telegraph, они обсудили войну в Украине, внутреннюю политику Германии, а также «брандмауэр против правых», который не позволяет таким партиям, как АдГ, входить в правящую коалицию в Германии. Сами Вэнс и Вайдель у себя в соцсетях встречу не подтверждали.

Вайдель недавно заявляла, что ее партия стремится «установить очень хорошие отношения с Россией».

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