Вице-президент США встретился с лидером немецких националистов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился в Германии с лидером ультраправой «Альтернативы для Германии» Алисой Вайдель.

Как пишет газета Telegraph, они обсудили войну в Украине, внутреннюю политику Германии, а также «брандмауэр против правых», который не позволяет таким партиям, как АдГ, входить в правящую коалицию в Германии. Сами Вэнс и Вайдель у себя в соцсетях встречу не подтверждали.

Вайдель недавно заявляла, что ее партия стремится «установить очень хорошие отношения с Россией».