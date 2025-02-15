Результативный удар Израиля по ХАМАС
12:10 272
ВВС Израиля нанесли авиаудары по сотрудникам «службы безопасности» ХАМАС на востоке города Рафах в секторе Газа, сообщают палестинские источники.
Армейское радио Израиля со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что целью ударов были вооруженные люди, которые представляли угрозу силам израильской армии.
Число ликвидированных террористов ХАМАС в районе Рафаха увеличилось до трех, пишут израильские СМИ.
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