Результативный удар Израиля по ХАМАС

ВВС Израиля нанесли авиаудары по сотрудникам «службы безопасности» ХАМАС на востоке города Рафах в секторе Газа, сообщают палестинские источники.

Армейское радио Израиля со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что целью ударов были вооруженные люди, которые представляли угрозу силам израильской армии.

Число ликвидированных террористов ХАМАС в районе Рафаха увеличилось до трех, пишут израильские СМИ.