Зеленский: «Россия должна отойти. Трампу нужен успех»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия должна вернуться к тем границам, с которых началось полномасштабное вторжение в 2022 году.

Журналистка спросила Зеленского, как он видит завершение войны, учитывая, что президент России Владимир Путин не хочет отходить к границам 2022 или 2014 годов, а также не желает, чтобы Украина вступила в НАТО.

Зеленский ответил, что Дональд Трамп способен завершить войну, и Европа может ему в этом помочь. Президент также отметил, что Трамп может наложить санкции на Россию и предоставить Украине «очень сильный превентивный пакет помощи», о котором он говорил с главой США во время телефонного разговора.

«Когда мы говорим о мире в Украине, мы не имеем в виду вытеснить Россию со всей нашей территории. Мы должны вытеснить их с помощью дипломатии вместе с нашими партнерами, но при этом не проиграв. Я думаю, что они должны вернуться как минимум к границам до полномасштабного вторжения», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что Трампу «нужен успех», иначе будет считаться, что границы до полномасштабной войны — это «линия Байдена», а нынешние границы — это «линия Трампа».

«Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне», — сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Украина не согласится на мир, если его будут достигать без участия Киева.