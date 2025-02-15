Украинская армия творит чудеса

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов заявляет, что ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области к юго-западу от Покровска.

Российские военные паблики утверждают, что ВСУ заняли часть села, но затем продвижение украинских войск под Покровском было остановлено. Однако, они предполагают, что на следующей неделе ВСУ наступления возобновят и сообщают о высокой концентрации украинских войск на данном направлении, включая подразделения беспилотников.

«Сейчас россияне получили там серьезный удар, серьезное поражение, и это произошло за счет в том числе эффективного сотрудничества разных украинских подразделений «дроноводов», разных подразделений БпЛА», - рассказал Трегубов.

Об атаках ВСУ на Песчаное сообщалось ещё на прошлой неделе. Очевидно, они имеют целью выйти в тыл российским войскам на выступе к западу от Покровска в районе Удачного и Котлино, чтоб затем этот выступ срезать.

В то же время украинский журналист Александр Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что украинской армии «неуместно садиться за стол переговоров с агрессором и соглашаться на условия Трампа и Путина».

«ВС РФ под Покровском погибают без снабжения. Украинские дроны полностью контролируют небо. Сейчас совершенно не уместно Украине садиться за стол переговоров. Украина имеет все шансы выгнать россиян и одержать победу», - заявил Антонов.

Волонтер российской армии, чье имя не называется, сообщила в видеообращении, что «пацаны погибают тысячами» из-за отсутствия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Воздух перекрыт, парни двигаться вообще не могут. В небе кишат тысячи дронов… Командиры у нас, конечно, молодцы, мы идем вперед. Но какой ценой! Можно сохранить жизни пацанов просто, выдав им РЭБ. Или у нас РЭБа нет в стране? Я понять не могу. У нас по каждому утюгу показывают, какие мы молодцы, какой РЭБ создали, лучше всех. А у пацанов его нет. А пацаны говорят, что ничего не работает…

Ваше «ноу-хау» нерабочее! Пехоту уничтожают, их кладут тысячами! Вы можете что-то сделать? Это уже предательством попахивает! Нам докладывают, что мы идем вперед, всех гасим… Ничего подобного! Стоим на месте! Пацаны не могут пройти 2 км! Даже если они этот пункт Б займут, их там потом забьют этими FPV или артой. Небо полностью под (украинцами), полностью! Очнитесь уже в конце концов», - говорит она.