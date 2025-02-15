Украинская армия творит чудеса
Спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов заявляет, что ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области к юго-западу от Покровска.
Российские военные паблики утверждают, что ВСУ заняли часть села, но затем продвижение украинских войск под Покровском было остановлено. Однако, они предполагают, что на следующей неделе ВСУ наступления возобновят и сообщают о высокой концентрации украинских войск на данном направлении, включая подразделения беспилотников.
«Сейчас россияне получили там серьезный удар, серьезное поражение, и это произошло за счет в том числе эффективного сотрудничества разных украинских подразделений «дроноводов», разных подразделений БпЛА», - рассказал Трегубов.
Об атаках ВСУ на Песчаное сообщалось ещё на прошлой неделе. Очевидно, они имеют целью выйти в тыл российским войскам на выступе к западу от Покровска в районе Удачного и Котлино, чтоб затем этот выступ срезать.
В то же время украинский журналист Александр Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что украинской армии «неуместно садиться за стол переговоров с агрессором и соглашаться на условия Трампа и Путина».
«ВС РФ под Покровском погибают без снабжения. Украинские дроны полностью контролируют небо. Сейчас совершенно не уместно Украине садиться за стол переговоров. Украина имеет все шансы выгнать россиян и одержать победу», - заявил Антонов.
Волонтер российской армии, чье имя не называется, сообщила в видеообращении, что «пацаны погибают тысячами» из-за отсутствия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Воздух перекрыт, парни двигаться вообще не могут. В небе кишат тысячи дронов… Командиры у нас, конечно, молодцы, мы идем вперед. Но какой ценой! Можно сохранить жизни пацанов просто, выдав им РЭБ. Или у нас РЭБа нет в стране? Я понять не могу. У нас по каждому утюгу показывают, какие мы молодцы, какой РЭБ создали, лучше всех. А у пацанов его нет. А пацаны говорят, что ничего не работает…
Ваше «ноу-хау» нерабочее! Пехоту уничтожают, их кладут тысячами! Вы можете что-то сделать? Это уже предательством попахивает! Нам докладывают, что мы идем вперед, всех гасим… Ничего подобного! Стоим на месте! Пацаны не могут пройти 2 км! Даже если они этот пункт Б займут, их там потом забьют этими FPV или артой. Небо полностью под (украинцами), полностью! Очнитесь уже в конце концов», - говорит она.
February 16, 2025
*** 12:31
Наступления войск РФ к югу и юго-западу от Покровска за последние две недели замедлились. Это происходит на фоне того, что российское командование может отдать приоритет наступательным операциям весной и летом 2025 года на Константиновку - самую южную точку линии обороны Украины в Донецкой области. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что в декабре 2024 года и январе 2025 войска РФ, которые были направлены на расширение российского выступа к югу и юго-западу от Покровска, быстро продвигались вперед. Однако с февраля 2025 года наступления россиян к юго-западу от Покровска замедлились.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, а представитель украинской бригады, действующий в этом районе, заявил, что активность РФ в последние дни стала менее интенсивной.
В ISW отмечают, что россияне с трудом продвигались к северу от Котлино и к западу от Удачного, поскольку, судя по всему, столкнулись с более согласованной украинской оборонной в этих районах. Кроме того, ВСУ провели несколько контратак в районе Котлино и Песчаного, направленных на создание угрозы российским позициям на выступе.
Один российский военкор высказал 15 февраля свою обеспокоенность тем, что замедление продвижения армии РФ может позволить ВСУ начать существенные контратаки в ближайшие недели и создать риск того, что украинские силы смогут обрушить российский выступ к югу от Покровска.
Также, учитывая потери россиян, в ISW предполагают, что наступление РФ к югу от Покровска может замедлится из-за деградации российских подразделений на фронте, а также активизации украинских операций с использованием беспилотников в этом районе.
Кроме того, ссылаясь на информацию обозревателя Константина Машовца, аналитики добавили, что командование РФ может намереваться отдать приоритет наступлению на Константиновку в 2025 году и не усиливать группировку российских войск к югу от Покровска.