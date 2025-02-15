В Кремле рассказали, как Путин говорит по телефону

Обычно президент России Владимир Путин «говорит по телефону без помощников, но их можно позвать», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, «во время телемоста Владимира Путина с бывшим президентом США Джо Байденом рядом с российским лидером не было ни одного помощника, в то время как американского президента окружала целая армада советников».

«Обычно президент (Владимир Путин) ведет телефонные разговоры, и в этот момент ему никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», – заявил Песков.

Он также заявил, что тон телефонного разговора Путина и Дональда Трампа «был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон».