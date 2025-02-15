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«Консильери» Путина в тайных контактах с Трампом

Отдел информации
12:46 3752

Роль посредника в тайных контактах между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом выполнял близкий к Кремлю олигарх Кирилл Дмитриев, которого влиятельное американское издание Newsweek называет «консильери Путина».

Выяснилось, что еще в 2016 году, в период первой президентской каденции Дональда Трампа, Дмитриев принимал участие в установлении неофициальных контактов президента США с российским лидером. И именно Дмитриев сыграл ключевую роль в освобождении из российской тюрьмы гражданина США Марка Фогеля, вернувшегося на родину два дня назад на частном самолете советника Трампа, миллиардера Стива Уиткоффа, тайно прилетевшего в Москву.

И британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило 12 февраля, что решающая роль в переговорах об освобождении Фогеля принадлежала Кириллу Дмитриеву, руководителю Российского фонда прямых инвестиций, который в 2016 году был неофициальным представителем президента России при контактах с администрацией Трампа.

Алейна Трин, аккредитованная при Белом доме журналистка телеканала CNN, рассказала в эфире соцсети X буквально следующее:

«Я только что спросила Уиткоффа, с кем он сотрудничал в России, чтобы добиться освобождения Марка Фогеля. Он ответил: «Есть один джентльмен из России, его зовут Кирилл, и он был непосредственно вовлечен в процесс. Играл важную роль, был значимым переговорщиком, который наладил мосты между сторонами».

По информации источников Reuters, под «Кириллом» Уиткофф имел в виду Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций и близкого к Путину человека.

Как писало в августовском отчете за 2023 год российское расследовательское издание The Insider, жена Дмитриева, Наталья Попова, является близкой подругой и деловым партнером Екатерины Тихоновой — младшей дочери Владимира Путина. Чем, собственно, и объясняется стремительный карьерный рост главы Российского фонда прямых инвестиций.

«Стратегически удачный брак с близкой подругой дочери Путина вывел его [Дмитриева] на блестящую карьерную траекторию», - резюмировал The Insider.

 

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