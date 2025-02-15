Трамп может приехать в Россию, когда захочет

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию «в любой момент, когда захочет», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сам Трамп заявлял, что может совершить официальный визит в Россию и пригласить российского президента Владимира Путина приехать в США.

«Мы исходим из того, что он приедет сюда, а я отправлюсь туда (в Россию)», — сказал он. Однако до этого лидеры двух стран могут встретиться в Саудовской Аравии. Когда пройдет их первая встреча, Москва и Вашингтон пока не определились, но ее должны организовать «в не слишком отдаленном будущем», отметил Трамп.