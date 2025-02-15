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Жуткое ДТП в Уджаре

13:23 1753

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Гулабенд Уджарского района.

На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники Уджарской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей, и граждане оказались зажатыми в деформированных транспортных средствах.

Сотрудники ведомства извлекли четырех пострадавших, а также тело одного погибшего.

По факту ведется расследование.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев, в результате аварии погибли два человека: «По первоначальным предположениям, авария произошла в результате остановки нескольких транспортных средств на проезжей части дороги в условиях тумана, из-за чего автомобили, ехавшие сзади, не успели вовремя отреагировать и врезались в них».

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