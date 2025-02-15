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Россия создала спецслужбу для убийств на Западе

13:26 2658

Российские власти создали новую секретную спецслужбу для убийств и диверсий в странах Запада. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 14 февраля, со ссылкой на собеседников в западных разведслужбах и анонимных чиновников.

Издание называет новую службу по-английски Department of Special Tasks, что дословно переводится как Департамент специальных задач. Но по-русски он известен по аббревиатуре ССД, пишет WSJ. По данным газеты, его создали в 2023 году, он расположен в штаб-квартире Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ) на улице Гризодубовой в Москве.

В ССД приняли ветеранов разведки, он перенял некоторые полномочия ФСБ, поглотил воинскую часть №29155, отвечавшую за диверсии по всему миру, а также центр подготовки сил специального назначения «Сенеж» в Подмосковье, пишет WSJ. По ее информации, ССД стоял за покушением на главу Rheinmetall Армина Паппергера, за посылками DHL с зажигательными устройствами, а также за пожаром на заводе Diehl в Берлине.

Во главе ССД стоит генерал-полковник Андрей Аверьянов. Ранее СМИ называли его замглавы ГУ Генштаба и командиром части №29155. Его заместитель в ССД - генерал-лейтенант Иван Касьяненко, продолжает WSJ. Ранее он был известен как замглавы части №29155. Еще один упомянутый в статье офицер ССД - майор Юрий Сизов.

По словам западных разведчиков, у ССД как минимум три основные задачи: убийства и диверсии за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка и обучение иностранных агентов. Служба вербует их в Украине, Сербии и других странах. Кроме того, она курирует деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке.

Деятельность ССД достигла пика прошлым летом, но в последнее время пошла на спад, пишет американская газета. Она предполагает, что затишье может быть связано с дипломатическим сближением России и США после прихода к власти Дональда Трампа. Источники WSJ рассказали, что ССД действует в соответствии с общими приказами Владимира Путина, но может не запрашивать одобрения на каждую конкретную операцию.

«Это, как обычно, совершенно необоснованные обвинения», - ответил на запрос WSJ о ССД пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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