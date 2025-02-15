В России не нарадуются Трампу

Состоявшийся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «означает, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога, говорить о мире, а не о войне». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такая позиция Трампа «должна импонировать любому здравомыслящему человеку». Он напомнил, что с предыдущей администрацией США у РФ не было никакого диалога.

Песков добавил, что «западные санкции не помешают переговорам РФ и США, они как быстро вводятся, так и быстро отменяются».