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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

«Хезболла» требует от Ливана соблюдать права человека

13:57 711

Радикальная организация «Хезболла» призывает расследовать «грубое обращение» со своими сторонниками в Ливане.

«Хезболла» назвала «марш своих сторонников против контроля Израиля и США над Ливаном» в Бейруте «мирным» и призвала «расследовать применение силы против демонстрантов ливанской армией».

«Мы также призываем ливанское правительство взять на себя всю ответственность за защиту мирных демонстрантов и их права выражать свои позиции и требования, а также требуем, чтобы оно отменило свое решение не допускать посадку иранских самолетов в аэропорту Бейрута», - говорится в заявлении организации.

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