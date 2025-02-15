«Хезболла» требует от Ливана соблюдать права человека

Радикальная организация «Хезболла» призывает расследовать «грубое обращение» со своими сторонниками в Ливане.

«Хезболла» назвала «марш своих сторонников против контроля Израиля и США над Ливаном» в Бейруте «мирным» и призвала «расследовать применение силы против демонстрантов ливанской армией».

«Мы также призываем ливанское правительство взять на себя всю ответственность за защиту мирных демонстрантов и их права выражать свои позиции и требования, а также требуем, чтобы оно отменило свое решение не допускать посадку иранских самолетов в аэропорту Бейрута», - говорится в заявлении организации.