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Израиль получил тяжелые бомбы

14:25 912

Партия тяжелых авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг), запрет на поставку которых Израилю отменил президент США Дональд Трамп в конце января, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства.

«Партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США, была получена и выгружена в Израиле. Судно, перевозившее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и было разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков и перевезены на базы ВВС Израиля», - говорится в заявлении.

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