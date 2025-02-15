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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Странное заявление Кремля

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
14:51 3107

Россия на будущих переговорах по «украинскому вопросу» будет «учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание отвечать за свои слова», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, «как действовать Москве в ситуации, когда сторона переговоров не выполняет даже подписанные договоренности», Песков заявил: «Делаешь вывод, что, ну, эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними, на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется». 

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