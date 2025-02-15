Кто купил виллу еще одного «погибшего» олигарха?

Проданный особняк площадью 7 137 квадратных футов был одной из «жемчужин» обширного портфеля недвижимости, которым владел российский олигарх. Зеленову принадлежала элитная недвижимость в Москве, во Французских Альпах, во Флориде и Нью-Джерси.

В Майами продана роскошная вилла российского олигарха Дмитрия Зеленова, скончавшегося при загадочных обстоятельствах в декабре 2022 года во французском городе Антибе.

Особняк во Флориде Зеленов приобрел через трастовый фонд в 2007 году, заплатив за него 7,45 миллиона долларов. За счет панорамного вида на побережье, роскошной внутренней отделки, французских окон, изысканных карнизов, полированных полов из каррарского мрамора, нескольких бассейнов, арочных дверных проемов и раритетной мебели в малиново-бежевых тонах, которой была обставлена каждая комната, особняк считался одним из самых роскошных в Майами.

Спустя четырнадцать лет, в 2021 году, он был выставлен на продажу за 18,5 миллиона долларов, однако позже цена была снижена до 15,9 миллиона.

Зеленов, скончавшийся в возрасте 50 лет, был владельцем компании Don-Stroy, долгое время считавшейся одной из крупнейших строительных фирм в России. В частности, эта фирма стала пионером в строительстве элитных и высотных жилых комплексов в Москве. В течение нескольких лет Зеленов входил в список российских миллиардеров Forbes, но после финансового кризиса 2008 года был вынужден вместе с партнером передать компанию кредиторам.