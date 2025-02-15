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В Европе отказались создавать единую армию

14:52 1050

Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии, Сикорский сказал TVP World, что нужно быть «осторожным с этим термином, потому что люди понимают разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, этого не произойдет», - уточнил он и добавил, что является сторонником того, чтобы Европейский союз развивал свои собственные оборонные возможности.

Польский министр сказал, что ЕС в настоящее время формирует усиленную бригаду.

«Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, в ней должен быть национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что европейский компонент ЕС, субсидии ЕС для оборонной промышленности для наращивания наших производственных мощностей, а также силы ЕС, достойные своего названия», - высказал мнение Сикорский.

Польский министр в очередной раз повторил, что польских солдат в Украине не будет. «Обязанность Польши перед НАТО - защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию», - объяснил он.

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