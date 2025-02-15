Китай перехватывает инициативу

Китай останется «глобальным стабилизирующим фактором и конструктивной силой в преобразовании мира», заявил в Германии в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И, также являющийся членом Политбюро ЦК КПК, сделал это заявление, выступая на сессии «Китай в мире» в рамках проходящей Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, многополярный мир - это «историческая необходимость и формирующаяся новая реальность». Ван И добавил, что «продвижение равноправного и упорядоченного многополярного мира - еще одно важное предложение, выдвинутое председателем КНР Си Цзиньпином, и оно представляет собой искреннее стремление Китая к многополярному миру».

«Китай привержен поддержанию авторитета международного права, активному выполнению своих международных обязанностей и обязательств и никогда не прибегает к избирательному подходу. Таким образом, Китай обеспечивает максимальную уверенность в сегодняшнем неопределенном мире.

Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран должно означать поддержку полного воссоединения Китая.

Китай и Европа - партнеры, а не соперники, подчеркнул он, добавив, что Китай готов работать с ЕС, используя 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС в этом году как возможность углубить стратегическую связь и взаимовыгодное сотрудничество, а также совместно открыть светлое будущее мира, безопасности, процветания и прогресса для всего мира», - сказал он.

В ходе встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, также состоявшейся на полях Мюнхенской конференции, Ван И подчеркнул, что Китай и Украина «связывают традиционные дружеские отношения», а Пекин является крупнейшим торговым партнером Киева в последние годы.

По его словам, Пекин готов совместно с Киевом «преодолевать неблагоприятные факторы, продвигать двусторонние отношения и развивать практическое сотрудничество».

Говоря о войне в Украине, Ван И отметил, что Китай «неизменно поддерживает продвижение мира и диалога». Он подчеркнул, что «факты и развитие ситуации вновь подтвердили объективность, беспристрастность и рациональность принципов, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином». Китай «продолжит следовать этим принципам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и достижении мира», как выразился глава МИД.

«Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на принятие всеми заинтересованными сторонами справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения. Платформа «Друзья мира», инициированная Китаем и странами Глобального Юга, продолжит работать над созданием консенсуса в поддержку переговоров и мирного процесса», - добавил он.