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Европейцы удручены Мюнхенской конференцией: «Европе нужен новый Черчилль»

15:42 539

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился мрачными мыслями по поводу итогов Мюнхенской конференции.

«Я покидаю Мюнхенскую конференцию по безопасности в подавленном настроении. И хотя я согласен с тем, что заявления вице-президента США Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы, я просто молюсь, чтобы лекарство не убило пациента», - пишет он.

Основные выводы, которые Ландсбергис сделал из заявлений представителей американской администрации на конференции, таковы:

1. Украина больше не может рассчитывать на помощь США. Президент США хочет заключить сделку, причем быстро. Быстрые сделки обходятся покупателю дороже, но США не хотят оплачивать этот счет. Так что в конечном итоге расплачиваться придется Украине.

2. США больше не рады быть главным гарантом безопасности в Европе. Ведутся разговоры о частичном выводе войск.

3. Нынешняя администрация США не видит ЕС таким, каким он был раньше — в культурном плане она видит себя на одной волне с теми движениями в Европе, которые заинтересованы в разрушении.

Ландсбергис также дал свой прогноз по поводу дальнейшего хода событий: «Существует большая вероятность того, что встреча Путина и Трампа завершится достижением соглашения. Путин в состоянии потребовать все. Он может потребовать выборов, оккупированных территорий и украинского нейтралитета. Все эти идеи уже озвучивались. Если Трамп согласится, что вполне возможно, Путин объявит о своей полной победе».

Далее, по его мнению, Трамп «швырнет эту сделку к дверям Европы и скажет: берите или уходите. А затем Европа должна сама решить, встать ли ей на защиту Украины и поддерживать ли ее отказ от сделки», обеспечив помощь и поддержку для продолжения войны.

Кроме того, по мнению Ландсбергиса, в европейских делах может усилиться роль Китая.

«Если США и Европа не предложат Украине гарантии безопасности, Китай может вмешаться, используя свои рычаги влияния на Россию. Он даже может предложить более выгодную сделку, чем предложенная Трампом. Украине есть что предложить Китаю в обмен на безопасность — восстановление, порты, сельскохозяйственную продукцию. В Европе найдутся те, кто поддержит это предложение. Этот гамбит можно назвать «киссинджеровским», раскалывающим США и Европу, как Киссинджер раскалывал Советский Союз и Китай. Дальше - хуже. Китай как защитник Украины начнет заменять США в роли держателя России на восточном фланге. Страны ЕС на востоке, а потом и на западе будут зависеть от защиты Китая», - пишет экс-глава МИД Литвы.

Для того чтобы избежать такого сценария в Европе, по мнению Ландсбергиса, должен появиться «лидер с решимостью Черчилля».

Премьер-министр Польши Дональд Туск также крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности: «Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», - написал премьер в соцсети Х.

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