«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Эта мысль, высказанная древнегреческим поэтом и драматургом Еврипидом, сейчас как нельзя лучше характеризует первых лиц Америки. «Серый кардинал» Илон Маск не только не скрывает своей симпатии к ультраправым в собственной стране и за рубежом, но и активно проталкивает их повестку. Для него только пронацистская партия «Альтернатива для Германии» (немецкая аббревиатура AfG) может спасти это государство от развала, и он был бы страшно счастлив, если бы германские ультраправые смогли победить на предстоящих выборах в Бундестаг.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как уже сообщал haqqin.az, в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности взял под защиту AfG и подверг остракизму власти этой страны, за то, что те якобы ущемляют ее права. Не остался в стороне и свежеиспеченный министр обороны США Пит Хегсет. Он пригласил с собой в турне по странам Европы некоего Джека Пособца, известного в стране мракобеса из числа ультра-ультраправых. 40-летний Пособец, выходец из семьи польских иммигрантов, еще не так давно был совершенно неизвестной фигурой в Америке. А теперь он прославленный блогер, имеющий миллионы подписчиков. Его связывают с наиболее фантастической конспирологической теорией, которая когда-либо произрастала на американской земле. Она называется Pizzagate. По ней ненавистные ультраправым демократы создали сатанинскую сеть, которая совершает насилие над детьми, действуя под прикрытием пиццерий. Бред скажете вы, и будете совершенно правы. Но многие верят этому проходимцу. Вовремя президентских выборов руководство Республиканской партии пригласило его выступить перед волонтерами, которые участвуют в подсчете результатов голосования. И вот, как прозвучала его рекомендация: «Совершенно не важно, за кого вы голосуете. Важно, как будут посчитаны голоса».

На выборах 2024 голоса были подсчитаны как надо. А после того, как Дональд Трамп пришел к власти, политические акции Пособца пошли в гору. Он настолько осмелел, что отказался от предложения Хегсета сопровождать того в турне и решил, что ему будет важнее отправиться в Мюнхен в компании с министром финансов США Скотом Бессентом. Рядовые украинцы недоумевали: кто этот бородатый, с не слишком приятным лицом человек, которые участвует в переговорах между Владимиром Зеленским и Бессентом? А Пособец не только сидел за столом, но и активно комментировал результаты разговора. Он всем своим видом показывал, что был крайне недоволен тем, что президент Зеленский отверг предложенный ему контракт по доступу США к месторождениям редкоземельных материалов. В нем не было ни одной строчки о требовании Украины, что США должны в обмен предоставить этой стране гарантии безопасности. Но все это прикрывалось высокопарными словами американского поляка со ссылкой на Бессента о том, что тот «вновь и вновь повторял, что руководство его страны посылает большой сигнал украинским властям о своем стремлении продолжать отношения с Украиной». Между тем приглашение Пособца в высокий политический эшелон вызвало в Пентагоне серьезную озабоченность в отношении «привилегированных клиентов» министра Хегсета. Министерство обороны всегда стояло вне политики и не отражало никаких партийных пристрастий. А теперь выясняется, что там музыку будет заказывать махровый конспиролог при полном покровительстве не только Хегсета, но и вице-президента Джей Ди Вэнса и, конечно, хозяина Белого дома Дональда Трампа. Вэнс также пригласил Пособца к участию в разговоре с украинцами. А до этого он активно пиарил книгу, который тот написал, также с красочным изложением «преступлений» демократов по отношению к детям Америки.