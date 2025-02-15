В Москве ажиотаж у могилы Навального

В годовщину смерти политика Алексея Навального возле Борисовского кладбища в Москве выстроилась огромная очередь из желающих почтить его память. Точное количество собравшихся оценить сложно, однако на кадрах, которые публикует журналист Александр Плющев, видно, что очередь из людей с цветами растянулась за пределы кладбища на сотни метров.

При этом на территории кладбища дежурят сотрудники Центра «Э», которые фиксируют на камеру лица людей, приходящих к могиле оппозиционного политика, предупреждает Sota.Vision. На кладбище прибыли родители Навального. Когда мать и отец оппозиционера подошли к могиле, толпа вокруг разразилась аплодисментами и скандировала «Спасибо!». Также среди пришедших были родители другого оппозиционного политика — Ильи Яшина.

Почтить память Алексея Навального на Борисовское кладбище пришли посол Великобритании в России Найджел Кейси и посол Австралии в РФ Джон Гиринг. Также цветы к могиле политика возложили послы США и ЕС в России Линн Трейси и Ролан Галараг, передает «Сирена».

В регионах акции памяти сопровождаются задержаниями. Так, в Республике Коми житель Ухты был задержан после возложения цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. По данным канала «Коми политзэк», мужчина успел сообщить жене, что его везут в отдел полиции для установления личности. В Новосибирске задержали как минимум пятерых участников акции. По сообщениям «ОВД-Инфо», к двоим из них применили силу. Согласно данным телеграм-канала «Коалиция Новосибирск», задержания произошли у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере.

В Санкт-Петербурге возле Соловецкого камня установили ограждения, однако доступ к памятнику остался возможным. Как передает «Бумага», цветы у монумента оперативно убирали дворники. В Екатеринбурге силовики не позволяли жителям подойти к мемориалу жертвам политических репрессий, ссылаясь на якобы поступившее сообщение о минировании памятника «Маска скорби», пишет It’s My City.

В Йошкар-Оле полицейские записывали данные участников мероприятий у памятника жертвам репрессий, сообщает «7×7» со ссылкой на активиста Сергея Мамаева. В Волгограде женщину, возложившую цветы к мемориалу, задержали для проверки наличия административных правонарушений, сообщает «Медуза».

В Перми на Егошихинском кладбище сотрудник Центра «Э» фотографировал лица собравшихся, в приморской Находке участники акции также попадали в объективы правоохранителей. В Барнауле полиция оцепила памятник «Прощание» и опрашивала всех, кто подходил к монументу. Один из участников акции вышел с одиночным пикетом и плакатом «Моль убийца», передает «ОВД-Инфо».

По словам ближайшей соратницы Навального Марии Певчих, акции памяти прошли в 130 городах по всему миру. Форматы мероприятий варьировались: где-то это были службы в церквях, где-то — показы фильмов, вечера писем политическим заключенным или их комбинация. Вдова Навального Юлия также подтвердила широкую географию мемориальных мероприятий.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии № 3 «Полярный волк» в поселке Харп.