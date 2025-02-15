Польша назвала тактику США по Украине «неортодоксальной» и «дающей надежду»

Переговорная тактика США по прекращению войны в Украине, которой спецпредставитель США Кит Келлог поделился с союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности, «неортодоксальна, но дает надежду», заявил в воскресенье министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

«Генерал Келлог представил мне лично и кругу европейских союзников тактику ведения переговоров Соединенных Штатов, - сказал Радослав Сикорский журналистам. - Я не буду раскрывать ее здесь. Она вселяет определенные надежды. Они неортодоксальны, но мы желаем им удачи».

Ранее Келлог заявил в интервью CNBC, что мирный план для Украины и России может быть разработан в течение нескольких дней или недель.

При этом Келлог пояснил, что Европа, возможно, физически не будет присутствовать за столом мирных переговоров, но интересы региона будут приняты во внимание.