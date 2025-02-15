USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Европа собрала войска. Их могут направить в Украину

16:59 2768

Франция и Британия уже собрали контингент из 25 тысяч военных, который могут отправить в Украину, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее Associated Press сообщало, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, работает над планом отправки войск в Украину.

«Группа европейских стран, все больше обеспокоенная тем, что приоритеты безопасности США находятся в другом месте, тихо работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с Россией. Великобритания и Франция находятся в авангарде усилий, хотя подробностей мало», - отмечало издание.

В материале подчеркивалось, что страны, участвующие в обсуждениях, не хотят раскрывать свои карты и давать российскому президенту Владимиру Путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны, которую он начал три года назад.

В Белом доме назвали Зеленского «недальновидным»
В Белом доме назвали Зеленского «недальновидным» ОБНОВЛЕНО 19:31
19:31 5750
Украинская армия творит чудеса
Украинская армия творит чудеса обновлено 16:04; видео
16:04 10653
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!» беседы Эйнуллы Фатуллаева
00:35 10006
Русские пошли в атаку с флагами СССР. Украинцы всех уничтожили
Русские пошли в атаку с флагами СССР. Украинцы всех уничтожили ВИДЕО
18:07 2933
Европа собрала войска. Их могут направить в Украину
Европа собрала войска. Их могут направить в Украину
16:59 2769
США выставили мошенника на переговоры с Украиной
США выставили мошенника на переговоры с Украиной горячая тема
15:46 5091
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже главная тема; все еще актуально
15 февраля 2025, 23:16 7539
Кто купил виллу еще одного «погибшего» олигарха?
Кто купил виллу еще одного «погибшего» олигарха?
14:50 5457
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты горячая тема
15 февраля 2025, 19:33 6387
Европейцы удручены Мюнхенской конференцией: «Европе нужен новый Черчилль»
Европейцы удручены Мюнхенской конференцией: «Европе нужен новый Черчилль»
15:42 2076
Китай перехватывает инициативу
Китай перехватывает инициативу
15:25 2743

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме назвали Зеленского «недальновидным»
В Белом доме назвали Зеленского «недальновидным» ОБНОВЛЕНО 19:31
19:31 5750
Украинская армия творит чудеса
Украинская армия творит чудеса обновлено 16:04; видео
16:04 10653
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!» беседы Эйнуллы Фатуллаева
00:35 10006
Русские пошли в атаку с флагами СССР. Украинцы всех уничтожили
Русские пошли в атаку с флагами СССР. Украинцы всех уничтожили ВИДЕО
18:07 2933
Европа собрала войска. Их могут направить в Украину
Европа собрала войска. Их могут направить в Украину
16:59 2769
США выставили мошенника на переговоры с Украиной
США выставили мошенника на переговоры с Украиной горячая тема
15:46 5091
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже
Русская армия пойдет на Европу. Украина все еще на страже главная тема; все еще актуально
15 февраля 2025, 23:16 7539
Кто купил виллу еще одного «погибшего» олигарха?
Кто купил виллу еще одного «погибшего» олигарха?
14:50 5457
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты
Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты горячая тема
15 февраля 2025, 19:33 6387
Европейцы удручены Мюнхенской конференцией: «Европе нужен новый Черчилль»
Европейцы удручены Мюнхенской конференцией: «Европе нужен новый Черчилль»
15:42 2076
Китай перехватывает инициативу
Китай перехватывает инициативу
15:25 2743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться