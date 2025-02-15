Европа собрала войска. Их могут направить в Украину

Франция и Британия уже собрали контингент из 25 тысяч военных, который могут отправить в Украину, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее Associated Press сообщало, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, работает над планом отправки войск в Украину.

«Группа европейских стран, все больше обеспокоенная тем, что приоритеты безопасности США находятся в другом месте, тихо работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с Россией. Великобритания и Франция находятся в авангарде усилий, хотя подробностей мало», - отмечало издание.

В материале подчеркивалось, что страны, участвующие в обсуждениях, не хотят раскрывать свои карты и давать российскому президенту Владимиру Путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны, которую он начал три года назад.