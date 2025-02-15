Украинская делегация уже в Саудовской Аравии

Делегация из Украины прибыла в Саудовскую Аравию, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию. В ближайшие дни проведем десятки встреч для подготовки визита Зеленского», — сообщила Свириденко. Ранее в ОП Украины опровергали слухи о возможных встречах с представителями РФ в Эр-Рияде по завершению войны.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал фейками информацию о прошедших или готовящихся встречах с россиянами по мирному урегулированию в Украине.

Ермак заявил, что никаких встреч не было и не планируется, пока не будет согласован план Украины, США и ЕС.

Он также заявил, что соглашение о редкоземельных металлах с США требует еще времени и идей для доработки.

Напомним, ранее ряд западных СМИ написали, что на следующей неделе россияне и американцы собираются провести встречу в Саудовской Аравии, на которую приглашена и Украина. Но в Киеве заявляют, что приглашение не получали и участвовать в этом мероприятии не собираются.