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Президент Финляндии призвал автоматически включить Украину в НАТО

17:42 1001

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и оказания давления на Россию. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Стубб поделился своим видением того, как может развиваться процесс достижения мира в Украине: «Первая фаза - это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию.

Это означает санкции и замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы. Мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее, - это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом», - заявил Стубб.

По его словам, прекращение огня должно включать демаркацию границы и международный мониторинг: «В этот период обсуждаются другие меры, такие как обмен пленными, возвращение похищенных детей и возможные санкции».

Также глава финского государства заявил о том, что при повторном нападении России на Украину вторая будет автоматически принята в НАТО.

«Во второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы могли вступить, и потеряла 10% территории. Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО. Украинцы уже ведут переговоры, и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО», - сказал Стубб.

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