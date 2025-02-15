В Британии обвиняют ВСУ в растратах западных дорогостоящих вооружений, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские военные источники.

В публикации говорится, что "британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого оружия и техники".

"Украинские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО", - пишет издание.

По данным источника газеты, украинцы должны были показывать видеозаписи "правильного применения оружия", но на полученных кадрах стало видно, как ВСУ беспорядочно открывают огонь одновременно из пяти или шести противотанковых установок NLAW.

"Залпы стоимостью более 100 тысяч фунтов стерлингов каждый (более 125,2 тысячи долларов)", - пишет газета.

Кроме того, как сообщили газете источники, украинские войска из-за своего "советского подхода" к технике и вооружению неоднократно оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут быть использованы повторно и чья стоимость составляет более 100 тысяч долларов. Другой источник сообщил газете о частом обнаружении российскими силами запасов западного противотанкового оружия, брошенного украинскими войсками.

"У российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской армии", - сообщил газете британский источник.