Порошенко: «Запишите – выборы будут 26 октября»

Выборы в Украине запланированы на 26 октября 2025 года. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

«Запишите — 26 октября этого года», — передает слова Порошенко украинское издание «Цензор.нет». Он сослался на информацию из различных источников, включая Офис президента и полиграфкомбинат «Украина», который занимается подготовкой бюллетеней.

Порошенко также упомянул источники в правоохранительных органах. В Центральной избирательной комиссии сейчас работают над изменениями в реестре избирателей для подготовки к выборам, заключил экс-президент.

Президентские выборы в Украине, запланированные на март 2024 года, были отложены из-за военного положения.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении Порошенко. Позднее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность снятия санкций СНБО против пятого президента Украины, если тот передаст ВСУ свои деньги, которые были выведены из страны.