Зеленский: «Точно вернем Крым, но…»

Украина не будет признавать утраченные территории российскими, но в случае вступления в НАТО Киев не будет возвращать их военным путем. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

«Юридически мы не будем признавать, все понимают, что это неконституционно – признать нашу оккупированную территорию территорией России. Мы никогда этого не сделаем. Дело не в каких-то переговорах. Мы никогда не будем говорить об этом», - сказал украинский президент NBC News.

«Не знаю когда, но мы должны вернуть их путем дипломатии. Если мы в НАТО – понятно, почему путем дипломатии», - заявил Зеленский, добавив, что «путь дипломатии хорош, но с гарантиями безопасности». Он добавил, что Киев «точно сможет вернуть Крым дипломатическим путем».

По словам украинского лидера, у администрации президента США Дональда Трампа нет мирного плана, потому что «они не могут иметь его без нас».

«У нас 46 000 погибших и 380 000 раненых солдат. Я сказал спецпосланнику США Киту Келлогу: если вы приедете в Украину, мы едем на фронт», - добавил Зеленский.