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США: «Начнем говорить с Россией, Украина и Европа потом»

ОБНОВЛЕНО 21:59
21:59 1984

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс подключения Киева и Брюсселя к переговорам по прекращению войны в Украине "пока не достигнут".

"Если нам удастся наладить реальный переговорный процесс, то в итоге мы дойдем до момента, когда нужно будет задействовать в нем Украину, потому что именно она подверглась вторжению. Европейцы также должны будут участвовать, поскольку они вводили санкции против России и содействовали усилиям (по поддержке Украины)", - сказал Рубио.

По его словам, "мы еще не достигли этого этапа". "Надеюсь, мы его достигнем, так как все мы хотим завершения этого конфликта", - добавил Рубио.

*** 20:25

Переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине еще не начались, Киев и Европа могут быть подключены к этому процессу позже. Об этом заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Марко Рубио.

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», - сказал он.

После старта переговоров между США и Россией к ним на каком-то этапе будут подключены представители Киева и Европы, добавил Рубио.

Также Рубио заявил, что США и Россия «должны обеспечить нормальное функционирование посольств в Москве и Вашингтоне» для ведения переговоров по Украине.

«На самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чем министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке», - сказал он.

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