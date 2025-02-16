США: «Начнем говорить с Россией, Украина и Европа потом»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс подключения Киева и Брюсселя к переговорам по прекращению войны в Украине "пока не достигнут".

"Если нам удастся наладить реальный переговорный процесс, то в итоге мы дойдем до момента, когда нужно будет задействовать в нем Украину, потому что именно она подверглась вторжению. Европейцы также должны будут участвовать, поскольку они вводили санкции против России и содействовали усилиям (по поддержке Украины)", - сказал Рубио.

По его словам, "мы еще не достигли этого этапа". "Надеюсь, мы его достигнем, так как все мы хотим завершения этого конфликта", - добавил Рубио.