Госсекретарь США призвал решать «проблему Ирана»

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Иран единственным источником нестабильности на Ближнем Востоке. Об этом он сказал на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

«За каждой террористической группировкой, за каждым актом насилия, за каждой дестабилизирующей деятельностью, за всем, что угрожает миру и стабильности для миллионов людей, которые называют этот регион домом, стоит Иран. Это единственный и величайший источник нестабильности в регионе», - сказал Рубио.

По мнению госсекретаря, «важно учитывать, что о чем бы не говорила мировая общественность - о палестинском движении ХАМАС, или о ливанской «Хезболле», или о насилии на Западном берегу реки Иордан, или о дестабилизации в Сирии, или об ополченцах в Ираке, - за всеми ними стоит одна общая тема - Иран, и эту проблему нужно решать».

«Никогда не может быть ядерного Ирана, который мог бы затем уберечься от давления и воздействия. Этого никогда не может быть», - добавил Рубио.